"Cidade Sporting" vai ligar a zona envolvente do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha

O Sporting anunciou esta quarta-feira a criação da Cidade Sporting, um projeto que vai ligar a zona envolvente do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, através da criação de uma nova artéria e de novos espaços para a prática de outros desportos.

A ideia é dar dinamismo ao estádio, ao pavilhão e às áreas envolventes. Os espaços que vão ser criados têm como objetivo permitir aos sportinguistas ter acesso a um novo espaço de convívio e a possibilidade da prática desportiva.

A "Cidade Sporting" foi planeada com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, através do Gabinete de Arte Urbana e da Junta de Freguesia do Lumiar.