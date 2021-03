Portugal entra a ganhar no Europeu sub-21

Um golo de Fábio Vieira, aos 68 minutos, valeu esta quinta-feira a Portugal uma estreia a vencer no Europeu de futebol de sub-21, face à Croácia (1-0), num segundo dia marcado pelos desaires de Inglaterra e França.

A vitória lusa teve o 'dedo' do selecionador Rui Jorge, que, aos 63 minutos, lançou Fábio Vieira e Dany Mota -- mais o estreante Francisco Conceição -, os dois jogadores que estiveram na jogada que selou a conquista dos três pontos.

Depois de dois alívios incompletos da defensiva croata, Thierry Correia colocou a bola em Dany Mota, que fez um excelente passe a isolar Fábio Vieira, para este, com a classe do seu pé esquerdo, bater o guarda-redes Adrian Semper.

Nesse instante, fez-se justiça no encontro, já que a formação das 'quinas' foi a que mais e melhores oportunidades criou ao longo de todo o encontro.

O desacerto na finalização de Tiago Tomás, Diogo Queirós, Trincão e Pedro Gonçalves, na primeira parte, custou um 'nulo' ao intervalo, e, na parte final, quando os croatas foram em busca do empate, a melhor ocasião também foi lusa, quando, aos 86 minutos, Diogo Leite desperdiçou grande passe de Gedson.

Apesar de não ter estado brilhante na finalização, Portugal, sempre muito bem defensivamente, conseguiu um golo e os três pontos e reparte a liderança do Grupo D com a Suíça, que, no outro jogo, surpreendeu a Inglaterra, vencendo por 1-0.

Um golo de Dan Ndoye, jogador dos franceses do Nice, selou o resultado final, aos 78 minutos, através de um remate feliz de fora da área que ainda tabelou num jogador inglês.

Os helvéticos tiveram mais duas oportunidades claras, por Zeqiri, aos 15 minutos, e Toma, que acertou no poste esquerdo, aos 50, enquanto os ingleses ameaçaram sobretudo em remates de Davies, aos 15, e Hudson-Odoi, aos 20 e 64.

Quanto ao Grupo C, a Rússia começou em 'grande', ao bater a Islândia por claros 4-1, depois de chegar a 4-0, com tentos de Fedor Chalov, aos 31 minutos, de penálti, Nair Tiknizyan, aos 42, Arsen Zakharyan, aos 45+2, e Denis Makarov, aos 53.

Aos 59 minutos, os islandeses conseguiram o seu 'golo de honra', obra de Sveinn Aron Gudjohnsen.

Por seu lado, a França, campeã da categoria em 1988, desiludiu, ao cair por 1-0 face à Dinamarca, que chegou ao triunfo aos 75 minutos, com um golo apontado por Anders Dryer, jogador do Midtjylland lançado ao intervalo.

O Europeu de sub-21 prossegue no sábado, dia em que se realiza a segunda jornada dos Grupo A, com a Hungria a defrontar a Roménia e a Alemanha os Países Baixos, e B, com um Eslovénia-República Checa e um 'escaldante' embate entre Espanha e Itália, seleções que somam cada qual cinco cetros.

No domingo, será a vez dos Grupo C e D, com a formação das 'quinas' a defrontar a Inglaterra, pelas 20:00 (em Lisboa), na cidade eslovena de Ljubljana.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos qualificam-se para a fase a eliminar (quartos de final, meias-finais e final), que se realiza entre de 31 de maio a 06 de junho, na Eslovénia e Hungria.