Benfica anuncia que Samaris foi operado com sucesso

O futebolista grego Andreas Samaris, médio do Benfica, foi esta sexta-feira operado "com sucesso" ao tendão de Aquiles direito, em Madrid, confirmou o clube 'encarnado', no sítio oficial na Internet.

"Samaris foi operado com sucesso para tratamento de uma tendinopatia cálcica insercional do Aquiles direito", refere o Benfica, acrescentando que a intervenção, realizada em Madrid, foi acompanhada pelo departamento médico do clube da Luz.

O Benfica não especificou o tempo estimado de paragem do médio internacional grego, de 31 anos, mas, em mensagem publicada na conta oficial no Twitter, Samaris explicou aos adeptos a situação, e afirmou que vai ter que "parar até ao final da época, fruto de uma lesão que tem que ser tratada".

"É apenas um momento menos bom, que faz parte da carreira de um jogador", afirmou Samaris, considerando que irá superar a situação com o apoio de todos, colegas e adeptos, e que irá "voltar melhor do que nunca".

Samaris adiantou que durante os próximos meses, fora do campo, continuará a apoiar o Benfica: "Vamos todos apoiar este clube, que todos gostamos. Momentos maus acontecem aos melhores, mas a união faz a força", referiu.