Treinos livres do GP do Bahrain confirmam maior equilíbrio na Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, mas os tempos mostraram um equilíbrio que já não se via há sete anos.

Verstappen, que já tinha sido o mais rápido na primeira sessão, terminou o dia no topo da tabela de tempos com o registo de 1.30,847 minutos, deixando o britânico Lando Norris (McLaren) em segundo, a apenas 95 milésimos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), campeão em título, foi terceiro, a 235 milésimos de Verstappen, surgindo o Ferrari do espanhol Carlos Sainz em quarto lugar, a 280 milésimos do primeiro.

Ou seja, quatro marcas diferentes ocuparam os quatro primeiros lugares dos primeiros treinos livres da temporada, cabendo em menos de três décimos de segundo, quando o habitual era a Mercedes ter uma vantagem de cerca de meio segundo para a concorrência.

A alteração dos fundos planos parece ter afetado o 'flecha de prata', que ainda procura a melhor afinação na altura ao solo, enquanto a Red Bull dá continuidade ao bom final de temporada protagonizado em 2020.

O austríaco Toto Wolff, patrão da equipa, admite que o W12 se mostrou "inconsistente" durante os treinos livres, pelo que espera "uma luta acesa com a Red Bull" este fim de semana.

Outra das notícias do dia é a melhoria da Ferrari comparativamente com o ano anterior. O monegasco Charles Leclerc só não terminou entre os três primeiros porque cometeu um erro na sua volta lançada com pneus macios, deixando derrapar o seu Ferrari, terminando em 12.º.

Nota ainda para o 14.º lugar do alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) e para o 15.º do espanhol Fernando Alonso (Alpine), no seu regresso ao campeonato após dois anos de ausência.

O GP do Bahrain de Fórmula 1 é a primeira prova da temporada de 2021, cuja terceira jornada será disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em 02 de maio.