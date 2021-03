Tabata diz que privilegiar os "objetivos coletivos" tem sido o segredo do Sporting

O futebolista Bruno Tabata considerou este sábado que privilegiar os "objetivos coletivos" em detrimento dos individuais tem sido a chave do sucesso do Sporting, líder confortável da I Liga de futebol.

"Temos um grupo muito unido e esse tem sido o segredo. A época é longa e todos têm os seus objetivos individuais, mas todos nós colocamos os coletivos em primeiro lugar", destacou, em declarações divulgadas pelo sítio oficial do clube.

Cumpridas 24 jornadas, o Sporting comanda com 64 pontos, mais 10 do que o campeão FC Porto e 13 do que o Benfica, numa época em que os 'leões' persistem na filosofia de se focarem somente no próximo desafio, nunca nos seguintes.

"Não podemos pensar diferente. Aquilo que nos trouxe aqui foi isso mesmo. Não dizemos isso por dizer, vivemos mesmo isso a cada semana e a cada jogo. Não olhamos para daqui a cinco partidas, a mais importante é a seguinte", garantiu.

Tabata elogia o "espírito de grupo" no misto de juventude e experiência às ordens do treinador Ruben Amorim, considerando que essa diversidade "é muito importante em todos os grupos".

"Temos jogadores muito experientes e jogadores muito novos, mas todos têm o mesmo objetivo, que é o coletivo, e os resultados são fruto disso", reforçou.

Oriundo do Portimonense, assume que as "expectativas" que tinha quanto à grandeza do Sporting foram "superadas".

O extremo elogiou ainda o apoio "fantástico" que a equipa tem recebido dos adeptos e formulou o desejo de em breve o poder sentir no estádio.