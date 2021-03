Fernando Santos revela que árbitro reconheceu erro

A seleção portuguesa de futebol empatou este sábado 2-2 com Sérvia, depois de chegar ao intervalo a vencer por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em Belgrado.

No final da partida, Fernando Santos defendeu Cristiano Ronaldo que saiu revoltado com o golo não validado.

O selecionador revelou também que o árbitro reconheceu o erro nessa jogada e que pediu desculpa.

"Não tenho dúvidas. O árbitro pediu desculpa, disse que tinha razão, mas é a segunda vez que me pedem desculpa num apuramento. Numa competição deste calibre não haver VAR, nem tecnologia da linha de golo... Era importante que houvesse. A bola estava meio metro dentro da baliza. Pedir desculpas não resolve, empatámos na mesma. Há que pensar e repensar. Os árbitros são humanos e cometem erros, mas por isso é que há o VAR".

Diogo Jota marcou os dois primeiros golos do encontro, aos 11 e 36 minutos, para um total de cinco na seleção 'AA', em 11 jogos, mas, na segunda parte, Aleksandar Mitrovic, aos 46, e Filip Kostic, aos 60, restabeleceram a igualdade.

Com este resultado, Sérvia e Portugal, que se tinham estreado na quarta-feira com triunfos, face a República da Irlanda (3-2) e Azerbaijão (1-0), respetivamente, repartem a liderança do agrupamento, com quatro pontos.