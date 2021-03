A seleção portuguesa viajou este domingo para o Luxemburgo, onde joga o terceiro jogo de apuramento para o Mundial de 2022 na terça-feira.



Durante a manhã de hoje, os titulares do jogo com a Sérvia fizeram trabalho de recuperação. Os restantes estiveram no relvado com vista à próxima partida.

Apesar da desilusão de ontem, Renato Sanches diz que a equipa está focada no encontro com o Luxemburgo.