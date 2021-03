"Um exemplo nacional": Fernando Santos garante que Ronaldo vai continuar capitão 

Questionados sobre a atitude de Cristiano Ronaldo no fim do jogo da seleção nacional com a Sérvia, Rúben Neves e Fernando Santos garantiram que o jogar é um exemplo.

"O Ronaldo é um capitão exemplar para todos nós", garantiu o médio português.

Em conferência de imprensa, o selecionador nacional confirmou ainda que Cristiano Ronaldo vai continuar a usar a braçadeira de capitão.

"O Cristiano é um exemplo nacional", disse Fernando Santos, revelando ainda que ele próprio "podia ter sido expulso com o que disse", depois da decisão da equipa de arbitragem não validar o golo já perto do fim da partida, que daria a vitória à seleção.

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar o Luxemburgo, no terceiro encontro no Grupo A de qualificação para o Mundial 2022. O encontro está marcado para terça-feira, na Cidade do Luxemburgo.

A seleção nacional estreou-se no Grupo A da qualificação europeia com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, antes de ceder um empate na visita à Sérvia (2-2), em Belgrado.