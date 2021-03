Dois jogadores da seleção do País de Gales alvo de insultos racistas nas redes sociais

Dois jogadores da seleção do País de Gales foram alvo de insultos racistas nas redes sociais Este tipo de abuso está a aumentar e os jogadores estão dispostos a fazer um boicote.

Ben Cabango e Rabbi Matondo foram alvo de insultos racistas nas redes sociais. Os dois jogadores de 20 anos estão a começar a marcar presença na seleção do País de Gales e foi depois do jogo amigavel com o México que foram confrontados com as mensagens abusivas.

Os utilizadores que enviaram mensagens racistas aos jogadores foram banidos e, em comunicado, o Facebook diz que está empenhado em fazer mais.