O torneio de Ténis do Estoril Open está de regresso este ano, mas sem público nas bancadas devido à pandemia. A sexta edição do evento desportivo vai contar com cinco tenistas que estão entre os 20 melhores no ranking mundial.

Para a organização do torneio, a edição deste ano vai ter a melhor lista de tenistas de sempre. O Estoril Open vai decorrer de 24 de abril a 3 de maio.