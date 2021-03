Lewandowski vai parar um mês e falhar embate do Bayern com o PSG na Liga dos Campeões

O futebolista Robert Lewandowski, do Bayern Munique, vai parar durante um mês devido a lesão, e estará ausente no duelo com o Paris Saint-Germain, dos quartos de final da Liga dos Campeões, revelou esta terça-feira o clube alemão.

Em comunicado, o emblema bávaro explicou que o avançado de 32 anos sofreu uma "entorse no ligamento do joelho direito" ao serviço da seleção da Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, e vai ficar indisponível "durante cerca de quatro semanas".

Além dos embates com o PSG, agendados para 07 e 13 de abril, Lewandowski, que leva 42 golos em todos as provas pelo Bayern Munique, vai falhar os jogos com Leipzig, União Berlim, Wolfsburgo, Bayer Leverkusen e Mainz, todos a contar para o campeonato alemão.

Na segunda-feira, o detentor do prémio de melhor jogador da FIFA em 2020 foi dispensado da seleção da Polónia, que defronta na quarta-feira a Inglaterra, em Londres, em encontro da fase de apuramento para o Mundial2022, mas nessa altura a federação polaca avançou que a paragem de Lewandoswki deveria durar apenas entre cinco a 10 dias.

O avançado lesionou-se ao serviço da seleção liderada por Paulo Sousa no duelo frente a Andorra (3-0), em jogo igualmente de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, tendo assinado dois golos, antes de ser substituído.