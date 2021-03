Mundial 2022: Portugal vence Luxemburgo 

A seleção portuguesa de futebol, que vem de um empate na Sérvia, fecha assim a primeira tripla jornada de qualificação para o Mundial2022.

Após um triunfo com o Azerbaijão (1-0), em Turim, e uma igualdade em Belgrado, diante dos sérvios (2-2), Portugal realizou o terceiro encontro em apenas sete dias, antes de uma interrupção de cinco meses na fase de qualificação europeia, que apenas será retomada no início de setembro, devido à fase final do Euro2020, que foi adiado para este ano.

Seleção portuguesa ascende à liderança do Grupo A



Os luxemburgueses adiantaram-se no marcador aos 30 minutos, por Gerson Rodrigues, mas a seleção das 'quinas' respondeu com tentos de Diogo Jota, aos 45+2, Cristiano Ronaldo, que apontou o seu 103.º, em 173 jogos, aos 50, e Palhinha, aos 80.



Portugal soma os mesmos sete pontos da Sérvia, que venceu por 2-1 em Baku, ambos em três jogos, enquanto o Luxemburgo soma três e a República da Irlanda e o Azerbaijão estão a zero, todos em dois encontros.

A qualificação é retomada em setembro.