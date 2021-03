Fernando Santos diz que faltou "paixão e vontade de ganhar"

A seleção portuguesa de futebol ascendeu à liderança do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, a par da Sérvia, ao vencer fora o Luxemburgo por 3-1, com reviravolta, em jogo da terceira jornada.

Os luxemburgueses adiantaram-se no marcador aos 30 minutos, por Gerson Rodrigues, mas a seleção das 'quinas' respondeu com tentos de Diogo Jota, aos 45+2, Cristiano Ronaldo, que apontou o seu 103.º, em 173 jogos, aos 50, e Palhinha, aos 80.Portugal soma os mesmos sete pontos da Sérvia, que venceu por 2-1 em Baku, ambos em três jogos, enquanto o Luxemburgo soma três e a República da Irlanda e o Azerbaijão estão a zero, todos em dois encontros.

A qualificação é retomada em setembro.