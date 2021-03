Iker Casillas visita plantel do FC Porto no Olival

Iker Casillas, ex-guarda-redes do FC Porto, esteve esta quarta-feira no Olival para uma visita ao plantel principal de futebol dos 'dragões'.

O antigo guardião da formação 'azul e branca', que oficializou o final de carreira no ano passado, esteve nas instalações do Centro de Treinos do Olival, onde conviveu com o plantel e restante 'staff'.

"Aquelas visitas que nos arrancam sorrisos. Bem-vindo a casa, San Iker", partilhou o FC Porto nas redes sociais.

Iker Casillas, de 39 anos, representou o FC Porto entre 2015 e 2020. Em 1 de maio de 2019, sofreu um enfarte durante um treino e nunca mais voltou a jogar.