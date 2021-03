Jogadores da Seleção Nacional participam em torneio de FIFA21 da Advnce

Rafa Silva, João Félix e Diogo Jota trocaram a bola e o relvado por um comando. Depois de representarem a Seleção Nacional para o Mundial2022, os jogadores participam num torneio da plataforma de videojogos da SIC, a Advnce.

São craques nas quatro linhas e craques dentro do ecrã. Os jogadores da seleção nacional aceitaram o desafio de Diogo Silva, mais conhecido como Movemind, e vão participar no torneio de FIFA21.

O videojogo não começou muito bem para Diogo Jota. Em campo ou num simulador, as desculpas são sempre as mesmas. Mas tal como tinha feito no jogo contra o Luxemburgo, Diogo Jota acabou por arranjar forma de triunfar. Desta vez, foi João Félix quem perdeu o jogo.

Marcou três golos nos últimos dois jogos da seleção, mas tem registos tão ou mais impressionantes neste mundo dos videojogos. Diogo Jota venceu 30 jogos seguidos de FIFA21 e até conquistou o 1º lugar um torneio promovido pela Liga Inglesa.