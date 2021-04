Braçadeira de Ronaldo rende 64 mil euros em leilão. Dinheiro vai ajudar bebé de seis meses

A braçadeira de Cristiano Ronaldo que estava em leilão rendeu 64 mil euros, que vão servir para ajudar um bebé de seis meses.

Foi um bombeiro que apanhou a braçadeira e que criou a iniciativa.

Djordje Vukicevic estava a trabalhar no Estádio Rajko Mitic no jogo entre a Sérvia e Portugal. Viu de perto Cristiano Ronaldo atirar a braçadeira de capitão da seleção ao chão no fim do encontro.

Deixou que toda a gente saísse do relvado e aproveitou o que foi deixado para trás para fazer disso algo bonito.