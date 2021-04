Dos "três grandes", o FC Porto é o primeiro a entrar em campo, no sábado, com o Santa Clara. Sporting e Benfica jogam na segunda-feira com o Moreirense e Marítimo, respetivamente.

O Sporting mantém-se na liderança isolado com 10 pontos de vantagem do FC Porto, que é segundo, e a 13 do Benfica que é terceiro.

Neste regresso à I Liga, dos "três grandes", os leões são os únicos que vão jogar fora.