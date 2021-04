Juventus empata no dérbi de Turim

A Juventus empatou este sábado por 2-2 com o Torino. Cristiano Ronaldo foi titular e marcou o golo que deu o empate à ‘velha senhora’.

Federico Chiesa inaugurou o marcador e colocou a Juventus na frente do marcador aos 13 minutos.

No entanto, o Torino, a jogar em casa, colocou o resultado empatado aos 27 minutos, com um golo de Tonny Sanabria.

O resultado não se alterou até ao intervalo. No recomeço da partida, o Torino voltou a festejar. Tonny Sanabria foi novamente o ‘homem do golo’.

Aos 46 minutos, o avançado colocou o Torino na frente do dérbi. O paraguaio marcou o quarto golo em cinco jogos ao serviço da equipa italiana.

A onze minutos do final do jogo, foi a vez de um português brilhar. Cristiano Ronaldo apareceu sozinho na pequena área e só teve de encostar a bola com a cabeça para o fundo da baliza para fazer o 2-2. Foi o 24.º golo do português na liga italiana, que o coloca na liderança isolada dos marcadores.

O resultado não se alterou até ao final da partida e a Juventus vê assim o Inter, líder isolado, a 9 pontos de distância.

A ‘velha senhora’ está no quarto lugar com 56 pontos, já o Torino ocupa o último lugar acima da ‘linha de água’ com 24 pontos.