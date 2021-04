Miguel Oliveira qualifica-se no 12.º lugar para o Grande Prémio de Doha de MotoGP

O português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se este sábado na 12.ª posição para o Grande Prémio de Doha de MotoGP, segunda das 19 provas do campeonato do mundo motociclismo de velocidade de 2021.

O piloto da KTM foi 11.º nos terceiros treinos livres sendo, por isso, obrigado a passar pela primeira fase da qualificação, a Q1.

Aí, Miguel Oliveira foi o segundo mais rápido, rodando em 1.54,220 minutos, apenas atrás do campeão em título, o espanhol Joan Mir (Suzuki), passando à Q2.

Com as temperaturas a diminuírem durante o anoitecer, o português voltou a sentir dificuldades em manter os pneus à temperatura ideal, não indo além do 12.º registo, com o tempo de 1.55,096 minutos a 1,990 segundos do espanhol Jorge Martin (Ducati), que, em ano de estreia no MotoGP, alcançou a 'pole position'.

Com este resultado, Miguel Oliveira melhorou três posições o lugar na grelha de partida face à corrida de abertura do campeonato, no passado domingo, enquanto a Ducati mantém o domínio neste traçado, ao colocar quatro motas nos seis primeiros lugares (que correspondem às duas primeiras linhas da grelha de partida).

Martin conseguiu a primeira 'pole' da sua carreira em MotoGP, com uma Ducati privada da equipa Pramac. Ao seu lado na primeira linha da grelha de partida vai estar o francês Johan Zarco (Ducati), que ficou a 157 milésimos de segundo, e o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que terminou a sessão a 161 milésimos.

Nota ainda para o 21.º e penúltimo lugar conseguido pelo italiano Valentino Rossi (Yamaha).

O heptacampeão mundial sairá da última linha da grelha pela segunda vez no Qatar. A primeira aconteceu em 2004, devido a uma penalização.

Viñales parte para esta segunda prova da temporada na liderança do campeonato, com 25 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 13.º, com três.

O Grande Prémio de Doha está marcado para domingo, a partir das 18:00 (horas em Lisboa), seguindo-se o Grande Prémio de Portugal, em Portimão, em 18 de abril.