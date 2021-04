Tiago Djaló e Neymar tiveram de ser separados no túnel no PSG-Lille

O defesa português Tiago Djaló, do Lille, e o avançado brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, tiveram este sábado de ser separados no túnel, após serem expulsos no final do encontro da 31.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Quando os dois jogadores se encaminhavam para o túnel do Parc dos Príncipes, em Paris, depois de ambos serem admoestados pelo árbitro Benoit Bastien com o segundo cartão amarelo, aos 89 minutos, Neymar, visivelmente alterado pela falta cometida sobre si, empurrou o jogador luso.

BENOIT TESSIER

Os dois atletas tiveram de ser separados e protegidos por seguranças e membros do 'staff' das respetivas equipas, ao mesmo tempo em que trocavam provocações e insultos, sendo que, na sequência de uma aproximação de Neymar a Tiago Djaló, o central do Lille acabou por tropeçar e cair já perto dos balneários.

Esta foi a 11.ª expulsão de Neymar na carreira, a quarta ao serviço do emblema parisiense.

O único golo do desafio foi apontado pelo avançado Jonathan David, que permitiu ao Lille isolar-se no comando da Ligue 1, com 66 pontos, mais três do que o Paris Saint-Germain, segundo colocado, e mais quatro do que o Mónaco, que ocupa provisoriamente o terceiro lugar, depois de ter goleado na receção ao Metz, por 4-0.