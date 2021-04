Exclusivo. João Henriques de saída do Vitória de Guimarães

João Henriques vai deixar de ser o treinador do Vitória de Guimarães.

Após a derrota por 2-1 em casa com o Tondela, a quarta consecutiva, a direção do clube de Guimarães decidiu chegar a um acordo com o técnico de 48 anos para a rescisão do contrato.

A decisão foi tomada perante a crise de resultado que o Vitória de Guimarães atravessa. Nos últimos dez jogos, a equipa orientada por João Henriques somou apenas seis pontos em trinta possíveis.

O 'Jogo Aberto' sabe que a solução imediata para assumir o comando técnico da equipa vimaranense será um treinador interino.