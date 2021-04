Champions. Treinador do Chelsea exige humildade para ganhar vantagem sobre o FC Porto

O treinador Thomas Tuchel pediu esta terça-feira uma abordagem humilde ao Chelsea para ganhar vantagem no jogo de quarta-feira, frente ao FC Porto, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"Vimos de uma prova [Liga inglesa] na qual podemos perder 5-2 frente ao 19.º colocado [alusão à derrota no sábado, com o West Brom]. Sabemos o quão humildes temos de ser em cada jogo. Quando desejas um adversário na 'Champions', acabas por te perder na loucura dos jogos psicológicos", alertou o técnico, em videoconferência de imprensa.

Confronto por um lugar nas meias-finais

FC Porto e Chelsea vão lutar pelo acesso às meias-finais da Liga dos Campeões, numa eliminatória com duas partidas na cidade espanhola de Sevilha, marcadas para quarta-feira e 13 de abril, devido às restrições de viagens causadas pela pandemia de covid-19.

"Tenho a sensação de que podemos superar o FC Porto, mas vai ser um jogo difícil. É uma equipa muito experiente nesta competição, foi campeã durante vários anos em Portugal e isso cria uma certa mentalidade. Contudo, somos fortes o suficiente e acreditamos na nossa própria capacidade de ultrapassar esta eliminatória", reforçou.

Thomas Tuchel confirmou a disponibilidade do avançado Tammy Abraham e do extremo norte-americano Christian Pulisic, que regressou hoje aos treinos, três dias após ter acusado queixas na coxa e saído ao intervalo da derrota caseira frente ao West Brom.

Quadro clínico idêntico apresentou ao longo da última semana o médio francês N'Golo Kanté, que também já voltou esta manhã a trabalhar em Cobham, nos arredores de Londres, e deve começar o duelo frente aos 'azuis e brancos' no banco de suplentes.

"Temos de estar cientes dos nossos pontos fortes e saber defender bem"

"Ausências de Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi [no FC Porto]? Enfrentámos uma situação semelhante contra o Atlético de Madrid nos oitavos de final. Três jogadores deles regressaram para o jogo da segunda mão e vencemos por 2-0. Temos de estar cientes dos nossos pontos fortes e saber defender bem, estreitando o foco nestes primeiros 90 minutos", sugeriu.

Thomas Tuchel quebrou no sábado uma série invicta de 14 partidas no comando técnico do Chelsea, mas perspetivou uma "reação natural" dos londrinos a um "jogo muito estranho" com o West Brom, que será recordado "como uma grande chapada na cara".

"Tivemos problemas, mas não foi uma questão de caráter. Odiamos perder e, se fosse hoje, voltaria a apostar dinheiro na nossa vitória. São jogos que acontecem e as estatísticas até dizem que estivemos melhor. Há coisas que devíamos ter feito melhor, sobretudo no posicionamento e nos passes. É o momento de corrigi-las", analisou.

Instado a comentar o desentendimento entre o guarda-redes espanhol Kepa e o defesa alemão Antonio Rudiger no treino de domingo, o técnico germânico garantiu que tudo "ficou resolvido" e afastou a possibilidade de eventuais sanções para os jogadores.

"Não teve nada a ver com a derrota. Foi apenas um desentendimento, mas acalmámos imediatamente a situação. Não quero minimizar as coisas, que podem acontecer, até porque todos são competitivos nos treinos. Eles resolveram isso no final de maneira honesta e humildade, mostrando-me que têm bom caráter e respeito mútuo", notou.

O FC Porto defronta o Chelsea na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha, num encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.