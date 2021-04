Oliver Torres: "Acredito muito na mística do Porto"

Oliver Torres, antigo jogador dos Dragões, admite que o jogo de quarta-feira frente ao Chelsea vai ser díficil, mas acredita na mística do FC Porto para passar a eliminatória.

Sérgio Conceição diz que "não há impossíveis" no futebol

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse esta terça-feira que "não há impossíveis" no futebol, desvalorizando a diferença de orçamento em relação ao Chelsea, na véspera do primeiro encontro nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Quando se entra em campo não se entra a pensar que nós gastámos 25 milhões de euros e o Chelsea 250 milhões no mercado. Não vamos pensar que o Evanilson, que foi o nosso jogador mais caro, custou oito milhões e o deles foi o Havertz, que custou 80. As equipas que jogam connosco na nossa liga podiam pensar o mesmo", garantiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

O técnico assinalou que se vão defrontar-se duas equipas que têm "as suas valias, com uma ideia de jogo bem patente no que fazem semanalmente": "Obviamente, que olhamos para o Chelsea e vemos que os testes semanais são bem mais competitivos do que os nossos. São jogos sempre incríveis, de um grau de dificuldade enormíssimo, e isso é uma vantagem para eles", notou.

Sérgio Conceição assinalou que a motivação está no nível máximo e a vontade é seguir para as meias-finais da prova.