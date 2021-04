O Sporting empatou com o Moreirense a uma bola esta segunda-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada da I Liga, e reduziu a sua vantagem na liderança da prova sobre o FC Porto para oito pontos.

No final do jogo Vasco Seabra, do Moreirense, mostrou-se orgulho pela atitude dos jogadores. Rúben Amorim considerou que o empate foi injusto para o Sporting.