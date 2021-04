Violência mancha festa do Estoril sobre o Leixões na Liga Revelação

O Estoril Praia conquistou esta terça-feira a Liga Revelação de futebol, ao vencer o Leixões (2-0) no jogo da 10.ª e última jornada da fase de Apuramento de Campeão, que ficou manchado por cenas de violência entre as duas equipas.

Num encontro disputado no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira, o que se prenunciava como uma festa para a afirmação de jovens talentos e a decisão de um título nacional da prova do escalão de sub-23, redundou num espetáculo lamentável, cujo fim foi antecipado nos derradeiros minutos de 'descontos' devido aos confrontos entre jogadores, elementos dos bancos e até assistentes de recinto desportivo.

A GNR foi obrigada a intervir em campo para tentar serenar os confrontos, mas a situação atingiu proporções tão graves que nem se completaram os sete minutos de compensação inicialmente concedidos. Ato contínuo, o jogo deu lugar à festa precoce dos jogadores do Estoril e à revolta incontida dos jogadores do Leixões.

O final indigno ofuscou o (pouco) futebol que se jogou dentro das quatro linhas, sempre mais pautado pelos nervos do que pela razão. E porque todo o fim tem um começo, este momento ficou marcado logo aos 10 minutos, no momento em que Mário Júnior viu o vermelho direto por falta sobre Lucho Veja, quando o jogador 'estorilista' fugia em direção à baliza.

A contestação instalou-se do lado do Leixões, com o árbitro João Marques como principal alvo, mas o técnico José Faria reorganizou a equipa de forma inteligente e o conjunto de Matosinhos conseguiu disfarçar a inferioridade numérica e criar diversos calafrios à defesa da equipa orientada por Vasco Costa.

Já o Estoril, que se apresentava sem uma referência no eixo do ataque para tentar baralhar as marcações, viu a expulsão do adversário dificultar a sua própria estratégia, ao ver o espaço ofensivo diminuir com o recuo do Leixões para um bloco mais baixo. Amarrado entre a tática, os nervos e a falta de eficácia dos dois lados, o nulo resistiu até ao intervalo.

Porém, bastaram três minutos no segundo tempo para o Estoril encontrar o caminho do golo, caminho esse que se iniciou no banco, de onde Lucas Macula saltou minutos antes para depois assinar o 1-0. O golo que poderia valer o título já mudava a história do jogo, mas esta iria sofrer novo abalo com outra expulsão no Leixões: aos 59, André viu também o vermelho direto, desta feita por palavras dirigidas ao árbitro.

Num cenário de nove contra 11, o Leixões ainda tentou procurar o golo do empate que lhe salvasse o primeiro lugar e o título. Porém, já não havia argumentos suficientes e estes foram definitivamente arrumados em tempo de descontos, com o 2-0, por Ruben Pina, que também havia saído do banco de suplentes, a confirmar a vitória do Estoril na Liga Revelação 2020/2021.