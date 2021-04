Adepto invadiu relvado do Granada-Manchester United e obrigou à interrupção do jogo

Um adepto nu invadiu esta quinta-feira o relvado do estádio em Granada, onde decorre o jogo com o Manchester United, dos quartos de final da Liga Europa de futebol, e obrigou à sua interrupção durante cerca de um minuto.

O insólito acontecimento ocorreu na fase inicial da partida, com o adepto a entrar no campo junto a uma das bandeirolas de canto, justamente no momento em que decorria um lance de ataque do Granada, que culminou num lançamento lateral para a equipa espanhola.

Os seguranças do estádio acabaram por alcançar o intruso e retirá-lo do relvado, mas foi o suficiente para obrigar a uma paragem do jogo de cerca de um minuto, que decorre sem a presença de público nas bancadas.

O Granada e o Manchester United defrontam-se no Estadio Nuevo Los Cármenes, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.