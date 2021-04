Jorge Jesus está otimista para enfrentar o Paços de Ferreira

O Benfica joga este sábado com o Paços de Ferreira para a 26.ª jornada da primeira liga. Jorge Jesus assumiu, na antevisão do encontro, que o Benfica é uma equipa mais confiante.

Há 10 pontos a separar o Paços de Ferreira, que está em quinto lugar, do Benfica, que está em terceiro. Os encarnados não perdem para o campeonato há nove jogos e vêm de cinco vitórias consecutivas. Há seis jogos que não sofrem golos.

Do outro lado vai estar um Paços de Ferreira que só perdeu uma vez em casa durante o campeonato.

Com nove jogos para o final da I Liga, a 11 pontos do Sporting, três do FC Porto e com mais um do que o Sporting de Braga, Jorge Jesus prefere não pensar a longo prazo.

Nesta altura a luta é pelo segundo lugar: o facto do FC Porto ter jogos a meio da semana para a Liga dos Campeões até pode ser uma vantagem para o Benfica.