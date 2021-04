Avançado Pedro Neto termina época devido a lesão 

A época terminou para o avançado português Pedro Neto, que está ao serviço do Wolverhampton, devido a uma lesão.

O jogador sofreu uma lesão grave na rótula de um joelho, na primeira parte do jogo com o Fulham, que se realizou na sexta-feira passada e que terminou com a vitória do Wolves, por 1-0.

O extremo vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica no final desta semana e o Wolverhampton afirma que Pedro Neto "não deve voltar a jogar até à próxima temporada", situação que deve inviabilizar a sua presença no Europeu de futebol pela seleção principal de Portugal.

Pedro Neto termina assim a época pelos "wolves", com um total de cinco golos em 35 jogos realizados.

O clube inglês adiantou ainda que Rúben Neves testou positivo à covid-19 e está em isolamento.

O Wolverhampton conta com oito jogadores portugueses no plantel, para além do treinador Nuno Espírito Santo e mais três elementos da equipa técnica.