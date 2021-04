Liga dos Campeões. Sérgio Conceição acredita na reviravolta 

O FC Porto joga esta terça-feira com o Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Apesar de estar em desvantagem, Sérgio Conceição não dá a eliminatória como perdida.

Depois de falharem o jogo da primeira mão por castigo, Sérgio Oliveira e Taremi estão de volta. Já Diogo Costa, que testou positivo à covid-19, continua de fora dos convocados.

O FC Porto, na condição de visitante, joga esta terça-feira, na cidade espanhola de Sevilha, com os ingleses do Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem de Clément Turpin, de França.