Miguel Oliveira regressa ao autódromo do Algarve para prova de Moto GP

Miguel Oliveira foi recebido no Autódromo Internacional do Algarve por mais de uma centena de aficionados. Os fãs pediram a vitória ao português na corrida Moto GP, que se realiza este domingo.

Em Portimão já se fazem ouvir os motores. As estrelas do mundial de Moto GP já estão no Algarve e é difícil não perceber quem é o favorito dos portugueses. Foi precisamente nesta pista que Miguel Oliveira venceu a época passada.

A equipa da Suzuki está instalada num hotel perto do autódromo. Num ano em que a pandemia retirou o turismo à região, as unidades hoteleiras agradecem a realização destes eventos.

O Autódromo Internacional do Algarve recebe, este fim de semana, a terceira corrida do mundial Moto GP sem público nas bancadas.