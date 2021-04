O Real Madrid está nas meias finais da Liga dos Campeões, depois de empatar a zero com o Liverpool, esta quarta-feira.

Os espanhóis tinham vencido o jogo da primeira mão por 3-1.

Com o empate desta quarta-feira à noite, a equipa de Zidane garantiu a passagem à próxima fase da competição. Vai jogar as meias-finais com o Chelsea.

Pelo caminho fica o Liverpool, que venceu a Liga dos Campeões há duas épocas.

