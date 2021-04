Palmeiras de Abel Ferreira perde Supertaça sul-americana para Defensa y Justicia

O Palmeiras, de Abel Ferreira, falhou na quarta-feira a conquista da Supertaça sul-americana de futebol, ao perder com o Defensa y Justicia no desempate por grandes penalidades (3-4), depois do desaire por 2-1 nos 120 minutos, em Brasília.

Após o triunfo por 2-1 em Buenos Aires, os brasileiros adiantaram-se em casa, num penálti de Raphael Veiga, aos 23 minutos, mas os argentinos deram a volta ao resultado, com tentos de Braian Romero, aos 30, e Marcelo Benítez, aos 90+3.

No prolongamento, já com as duas equipas reduzidas a 10, Gustavo Gómez falhou novo penálti para os locais, aos 100 minutos, e os argentinos acabaram por impor-se na 'lotaria', negando ao Palmeiras o que seria o terceiro troféu na 'era' Abel Ferreira, depois das vitórias na Taça Libertadores e na Taça do Brasil.

Resultados da Supertaça sul-americana de futebol:

Segunda mão - Quarta-feira, 14 abr: Palmeiras, Bra - (+) Defensa y Justicia, Arg, 1-2ap, 3-4gp (Raphael Veiga 23gp/ Braian Romero 30, Marcelo Benítez 90+3)

Primeira mão - Quarta-feira, 07 abr: Defensa y Justicia, Arg - Palmeiras, Bra, 1-2 (Braian Romero 58/ Rony 16, Gustavo Scarpa 75)

(+) - Defensa y Justicia vencedor da Supertaça sul-americana de futebol de 2021.