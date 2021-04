Europeus. Primeiro-ministro felicita judocas Telma Monteiro e João Crisóstomo

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta sexta-feira os judocas Telma Monteiro e João Crisóstomo pelas medalhas conquistadas nos Europeus em Lisboa, desejando sucesso a todos os atletas ainda em competição.

Telma Monteiro

Telma Monteiro conquistou a medalha de ouro na categoria de -57 kg, depois de vencer na final a eslovena Kaja Kajzer, por 'ippon'.

"É com alegria e orgulho que felicito Telma Monteiro pelo seu sexto ouro nos Campeonatos da Europa de Judo. Uma recordista de medalhas na competição, um grande exemplo de determinação e uma referência para o desporto nacional", disse António Costa, numa mensagem na rede social Twitter.

No combate diante de Kajzer, 15.ª do mundo e com quem Telma Monteiro tinha perdido em 2020, em Telavive, a judoca do Benfica, 10.ª, conseguiu pontuar para 'ippon', terminando de imediato o combate, aos 39 segundos do prolongamento ('golden score').

Telma alcançou o seu sexto título europeu e chegou à 15.ª medalha em igual número de presenças em Europeus, tornando-se a primeira judoca a conquistar 'metais' em 15 Europeus.

João Crisóstomo

Também o judoca João Crisóstomo conquistou a sua primeira medalha em grandes competições, ao chegar ao bronze, após vencer na categoria de -66 kg o bielorrusso Dzmitry Minkou, por 'waza-ari'.