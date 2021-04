Futebolista da Roma Chris Smalling assaltado em casa

O futebolista inglês Chris Smalling, da Roma, foi ameaçado e assaltado por três ladrões armados que entraram na sua residência nos arredores da capital italiana na madrugada desta sexta-feira, noticia a comunicação social italiana.

Os assaltantes invadiram a residência do defesa Chris Smalling por volta das 05:00 da manhã e forçaram o jogador a abrir um cofre, onde se encontravam guardados relógios, joias e objetos de valor, relatam as agências noticiosas ANSA e AGI.

Chris Smalling, de 31 anos, que por se encontrar lesionado não jogou na quinta-feira contra os holandeses do Ajax (1-1), para a Liga Europa, estava na companhia da mulher, do filho de ambos, de dois anos, e outros membros da família.

O ex-jogador do Manchester United, clube que a Roma irá defrontar nas meias-finais da Liga Europa, foi coagido a entregar os valores aos assaltantes, que ameaçaram com armas de fogo a mulher e o filho.

No outono, o treinador da Roma, o português Paulo Fonseca, e o jogador Joaquin Correa, da Lazio, também foram vítimas de assaltos nas suas residências, durante as suas ausências.

Os jogadores de futebol são alvos recorrentes de ladrões, especialmente durante os jogos.

Em março, o Paris Saint-Germain decidiu reforçar a segurança das casas dos seus jogadores, com agentes em frente a cada residência 24 horas por dia, após assaltos às residências do argentino Ángel Di María e do luso-brasileiro Marquinhos.

Poucos meses antes, em dezembro de 2020, a casa de Paolo Rossi, campeão mundial com a Itália em 1982, havia sido invadida durante o seu funeral.