Lewis Hamilton conquista 99.ª 'pole' da carreira na Fórmula 1 em Itália

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado a 99.ª 'pole position' da sua carreira na Fórmula 1 ao ser o mais rápido na sessão de qualificação para o Grande Prémio Emilia Romagna, em Itália.

Hamilton bateu o mexicano Sérgio Perez e o holandês Max Verstappen, ambos em Red Bull.

Lewis Hamilton, que é o piloto com mais 'poles' na história da competição, estabeleceu o melhor tempo logo na primeira tentativa da derradeira fase da qualificação, a Q3, em 1.14,411 minutos, deixando o mexicano a apenas 0,035 segundos, com Verstappen em terceiro, a 0,087 segundos de Hamilton.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fecha a segunda linha da grelha, na quarta posição, mas já a 0,329 segundos.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) não conseguiu ir além do oitavo lugar, a 0,487 segundos do companheiro de equipa, logo atrás do britânico Lando Norris (McLaren), que viu a sua melhor volta anulada por uma ligeira saída para lá dos limites de pista. Sem essa penalização, teria registado o terceiro melhor tempo da sessão.

Quem não chegou à Q3 foi o espanhol Carlos Sainz, no segundo Ferrari (11.º), bem como o alemão Sebastian Vettel, num Aston Martin (13.º) e o espanhol Fernando Alonso, em Alpine (15.º).

A sessão ficou marcada pelo acidente do japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), logo no início, pelo que vai sair da última posição da grelha.

O Grande Prémio da Emilia Romagna é a segunda prova do Mundial de Fórmula 1.

Lewis Hamilton chega a esta jornada na liderança, com 25 pontos, depois de ter vencido o GP do Bahrain, ronda de abertura do campeonato, batendo Max Verstappen.

Portugal acolhe a terceira ronda, de 30 de abril a 2 de maio.