MotoGP. Miguel Oliveira garante lugar na fase final da qualificação

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) garantiu este sábado a passagem direta à segunda fase da sessão de qualificação do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, depois de ter sido nono classificado na terceira sessão de treinos livres.

A sessão na manhã deste sábado chegou a estar interrompida alguns minutos para prestar assistência ao piloto espanhol Jorge Martin (Ducati), vítima de queda. O espanhol foi levado para o centro médico do circuito, consciente.

Miguel Oliveira fez o tempo de 1.39,687 minutos na 14.ª das 19 voltas efetuadas ao traçado algarvio, ficando a 0,653 segundos do mais rápido da sessão, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Os dez mais rápidos desta terceira sessão de treinos livres conseguiram a passagem direta à fase decisiva da qualificação (Q2), enquanto os restantes têm de disputar a Q1, que apura os dois melhores para a fase seguinte.

O espanhol Marc Márquez (Honda), que regressa à competição no GP de Portugal após nove meses de ausência por lesão, foi apenas 15.º classificado e terá de passar pela Q1.

O GP de Portugal é a terceira de 19 provas da temporada.

O português Miguel Oliveira chegou à ronda lusa no 14.º lugar da classificação, com quatro pontos, a 36 do líder do campeonato, o francês Johann Zarco (Ducati).