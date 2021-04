Norwich City está de regresso à Premier League

O Norwich City viu este sábado confirmado o rápido regresso à Liga de futebol inglesa, mesmo sem jogar, beneficiando dos empates dos rivais Swansea e Brentford, em jogos do segundo escalão.

O conjunto do condado de Norfolk, que tinha descido na época passada, lidera a prova e já é certo que vai terminar em uma das duas primeiras posições, sinónimo de promoção direta, depois de neste sábado o Swansea ter empatado 2-2 com o lanterna-vermelha Wycombe e o Brentford 0-0 com o Millwall.

O Norwich tem 14 pontos de avanço para o terceiro classificado, o Swansea, que já só pode conquistar 12, e tem mais 16 do que o quarto, o Brentford, que só tem 15 pontos para amealhar.

O Watford, igualmente um velho conhecido da Premier League, está em segundo, a oito pontos da liderança, em posição privilegiada para subir.

Os clubes classificados entre o terceiro e o sexto lugar disputam um 'play-off' que apurará a terceira formação que jogará na próxima época entre os melhores de Inglaterra.