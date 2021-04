Dois pilotos sofreram ferimentos ligeiros em despiste no Rali de Vieira do Minho

Dois pilotos sofreram este domingo ferimentos ligeiros na sequência de um despiste no Rali de Vieira do Minho, a decorrer este fim de semana, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Braga (CDOS).

Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga pelos Bombeiros de Vieira do Minho e da Póvoa de Lanhoso, que prestam assistência na prova, disse.

O acidente deu-se às 11:30, tendo a prova estado suspensa durante as manobras de socorro, frisou.

O Rali Vieira do Minho, que se realiza este fim de semana, conta para o Campeonato Norte de Ralis.