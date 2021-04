Ausência de público no estádio custou 27 milhões de euros ao FC Porto

O FC Porto revelou esta segunda-feira que o afastamento do público dos estádios terá um impacto de 27 milhões nas contas da SAD desta época.

A administração dos azuis e brancos anunciou esta manhã que, apesar do ano difícil, vai pagar o empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros em maio, algumas semanas antes do que estava previsto.

De seguida o clube pretende regressar ao mercado para obter um novo financiamento de 35 milhões de euros e prevê oferecer nessa operação uma taxa de juro de 4,75%.

Para equilibrar as contas o FC Porto precisa de obter 38 milhões com a venda de jogadores, uma receita que espera obter com os negócios de Danilo e Vitinha.