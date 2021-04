Surfista Frederico Morais nos quartos de final do North Narrabeen Classic

O surfista português Frederico Morais qualificou-se hoje para os quartos de final do North Narrabeen Classic, na Austrália, ao derrotar o brasileiro Filipe Toledo nos 'oitavos'.

'Kikas' venceu a sua bateria com 11,60 pontos (5,27 e 6,33 nas duas melhores ondas), contra os 10,93 de Toledo (3,93 e 7,00).

Nos quartos de final, Frederico Morais vai encontrar o australiano Ethan Ewing, naquele que será o primeiro 'heat' entre os dois surfistas.

O português já garantiu a sua melhor classificação da presente temporada, com pelo menos o quinto posto, depois do 17.º em Pipeline, no Havai, e o nono em Newcastle, também na Austrália.