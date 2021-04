Chelsea e Manchester City preparam saída da Superliga europeia, avança a imprensa inglesa

O Chelsea e o Manchester City poderão ser as primeiras baixas na Superliga europeia. A BBC e a Sky News avançam que os clubes ingleses se preparam para sair da competição.

"Blues" e "citizens" foram dois dos clubes fundadores, mas, depois da reunião de hoje, onde 14 clubes da Premier League rejeitaram liminarmente participar na Superliga, recuaram e estarão a preparar toda a documentação necessária para oficializar a saída.

Uma notícia que surge horas depois de um protesto que juntou, nas imediações de Stamford Bridge (estádio do Chelsea), cerca de mil adeptos dos "blues" que se manifestaram veementemente contra a entrada do clube na Superliga.

O anúncio da criação de uma Superliga europeia de futebol, com 12 dos principais clubes de Inglaterra, Itália e Espanha, provocou uma agitação sem precedentes, com a oposição de governos e federações ao projeto marginal à UEFA.

Desde 1998 que tem estado patente a ambição dos grandes clubes europeus se juntarem numa competição, mas o projeto tem sido sempre adiado face à adaptação do formato da Liga dos Campeões pela UEFA, assegurando a presença regular destes emblemas na fase final.

A iniciativa tomou forma no domingo, dia 18 de abril, com o comunicado de 12 fundadores (AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham), que, além de regerem a competição, asseguram a presença anual, juntamente com outros oito clubes.