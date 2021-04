Ex-treinador de sub-23 do Vitória de Guimarães contesta despedimento em tribunal

O treinador austríaco Dominik Glawogger interpôs uma ação no Juízo do Trabalho de Guimarães a propósito do despedimento da equipa sub-23 de futebol do Vitória de Guimarães, ocorrido em dezembro de 2020, informou esta terla-feira o portal Citius.

A plataforma do Ministério da Justiça indica que a "ação de impugnação judicial" tem em conta a "licitude do despedimento" do cargo de técnico da equipa que compete na Liga Revelação.

Contratado em julho do ano passado, após dois anos na equipa sub-19 dos alemães do Holstein Kiel, o treinador de 31 anos somou três triunfos, dois empates e cinco derrotas à frente dos sub-23 minhotos, até à saída do comando técnico.