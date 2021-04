Fernando Santos mostra-se "totalmente contra" Superliga

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, manifestou-se hoje "totalmente contra" a criação da Superliga europeia, considerando que a prova vai retirar competitividade à modalidade e desprezar o mérito desportivo nos campeonatos nacionais.

Fernando Santos comparou a Superliga à Liga norte-americana de basquetebol (NBA), onde "há uns 'drafts'" para escolher atletas, e salientou que a competição criada por 12 clubes europeus vai "retirar a ambição e a paixão das equipas de serem campeões nos seus campeonatos, que é o mais transcendente em qualquer lugar do mundo", e, por conseguinte, de se apurarem para a Liga dos Campeões.

"O poder estar presente nessas grandes competições é o que motiva as equipas, as pessoas, os adeptos. Acho que é retirar a capacidade do futebol, reduzir isto a um conjunto de equipas. Desde logo, deixam de ser clubes e passam a ser equipas. Nos Estados Unidos, nessa tal competição [NBA], não existem clubes. Existem equipas, que têm donos, que compram e vendem as equipas. Aquilo é um negócio", completou.