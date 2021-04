Liga inglesa diz estar a avaliar todas as "ações possíveis" para evitar que Superliga avance

A Liga inglesa de futebol disse esta terça-feira estar a avaliar todas as "ações possíveis" para evitar que a Superliga europeia avance, depois de uma reunião com a Federação Inglesa (FA) e com 14 dos seus clubes.

"A 'Premier League' está a considerar todas as ações possíveis para evitar que isto avance, bem como responsabilizar, de acordo com os regulamentos, os acionistas envolvidos [seis dos clubes ingleses estão na Superliga europeia]", refere a Liga em comunicado.

Na mesma nota, a Liga refere que os clubes presentes na reunião "rejeitaram de forma unânime e vigorosa" o plano para essa competição, e que o organismo continuará a trabalhar com adeptos, governo inglês, UEFA, Federação inglesa, EFL (segunda divisão), Associação de Jogadores (PFA) e Associação de treinadores (LMA).

A finalizar, a Liga agradece o apoio demonstrado por adeptos e clubes numa matéria tão importante e que essa reação "demonstra como a pirâmide aberta" praticada nos campeonatos e a comunidade futebolística representam para as pessoas.

Criação da Superliga europeia

No domingo, 18 de abril, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

A competição vai ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores - apesar de só terem sido revelados 12 - e outros cinco, qualificados anualmente.

FIFA ameaça fundadores da Superliga

A FIFA reagiu esta terça-feira de manhã à intenção dos 12 clubes de criarem a Superliga europeia. O presidente do organismo que rege o futebol mundial ameaça os clubes que integram o projeto.

No sentido contrário, a UEFA recua e faz um apelo aos clubes. Diz que os 12 ainda vão a tempo de mudar de ideias.