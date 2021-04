Reações à Superliga em Portugal têm sido todas desfavoráveis

As reações à Superliga que vão surgindo em Portugal têm sido todas desfavoráveis. Primeiro-Ministro e Ministro da Educação já rejeitaram a criação da competição e juntam-se às posições de Ferrando Santos, FC Porto, Benfica e Sporting.

O Governo deixa um não redondo à nova competição de futebol criada à parte da FIFA e da UEFA. Através do Twitter, António Costa diz que a proposta deve ser recusada sem nenhuma hesitação. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tutela a área do desporto, segue a mesma linha.

Os três grandes – Sporting, Benfica e FC Porto – também foram perentórios na rejeição da proposta da Superliga.

Rúben Amorim diz que esta iniciativa é movida por interesses. Já o Benfica mostrou-se solidário com as instituições e os valores do futebol europeu. A norte, Pinto da Costa revelou que os dragões não aceitaram a proposta porque vai contra os princípios da UEFA.