Rúben Amorim deseja que Superliga "não vá para a frente" e espera acordo entre os clubes

O treinador de futebol do Sporting, Rúben Amorim, afirmou esta terça-feira partilhar a mesma opinião que a maioria dos colegas e espera que a Superliga Europeia não se venha a concretizar.

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão à receção desta quarta-feira ao Belenenses SAD, para a 28.ª jornada da Liga, considera que a prova "não faz muito sentido".

"O Sporting já respondeu a esse tema. Toda a gente no mundo do futebol já disse o que tinha a dizer. Não faz muito sentido. É um grupo restrito de clubes que querem crescer mais do que os outros. Espero que não vá para a frente, como já muitos treinadores já o disseram. Sou da mesma opinião. Não é um dado adquirido. A prova foi apresentada, ainda pode voltar atrás. É uma questão de dinheiro e pode haver acordo entre os clubes", afirmou.