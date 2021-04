Cada um dos clubes da nova Superliga europeia pode arrecadar até 400 milhões de euros por ano. O presidente do Real Madrid defende que esta nova prova vai salvar os clubes.

12 clubes europeus aliaram-se com o objetivo de aumentar receitas. A nova Superliga europeia promete milhões, mas Florentino Perez, presidente do Real Madrid, garante que tudo isto é feito para salvar o futebol.

Florentino diz que o desporto rei tem vindo a perde interesse e que só as receitas provenientes dos direitos de transmissão podem salvar as equipas que perderam milhões com a pandemia. A Superliga europeia já tem garantias bancárias para avançar. O JP Morgan vai entrar com quatro mil milhões de euros.

Mas há sempre o outro lado da moeda: Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique entende que uma Superliga não vai resolver “os problemas económicos ligados à pandemia” e defende que “todos os clubes deviam trabalhar de forma solidária com o objetivo de tornar o futebol europeu mais racional a nível de custos”.