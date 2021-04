Superliga. "Se isto avançar, vai ser uma batalha judicial enorme" 

Fernando Veiga Gomes afirma que a possibilidade da criação de uma Superliga Europeia é interessante do ponto de vista jurídico, porque "abala os princípios e fundamentos muito enraizados" no desporto.

Na Edição da Noite, diz que isto é "um abanão grande" no futebol e admite que, de acordo com os regulamentos da FIFA e da UEFA, é possível que estes clubes sejam excluídos de competições. "Mas as sanções aos jogadores parecem-se mais forçadas."

O advogado diz ainda que, se a Superliga avançar, "vai ser uma batalha judicial enorme", que vai testar as instituições ligadas ao desporto e os seus princípios.

A Superliga Europeia foi criada à revelia da FIFA, da UEFA e federações nacionais por 12 clubes, que tencionavam promover um campeonato com 20 clubes, 15 dos quais permanentes e cinco qualificados anualmente.

Perante a polémica, esta terça-feira, os clubes ingleses Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Liverpool oficializaram a saída do projeto. O Chelsea deverá também abandonar o projeto, apesar de ainda não ter oficializado a decisão.