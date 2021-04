Superliga. Treinador da Juventus fala em "mais uma evolução" no futebol

O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, afirmou esta terça-feira que a recém-criada Superliga europeia, competição co-fundada pelo emblema italiano, é "mais uma evolução no futebol", à semelhança de outras que sucederam "nos últimos anos" na modalidade.

"É mais uma evolução no futebol. Tem havido várias mudanças no futebol nos últimos anos, seja na Liga dos Campeões, na forma de as equipas jogarem ou nas regras. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. O nosso presidente tem estado na linha da frente deste assunto e ninguém melhor do que ele poderá explicar", afirmou, em conferência de imprensa, o técnico da Juventus, na qual alinha o português Cristiano Ronaldo.