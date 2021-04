Os clubes Chelsea e Manchester City preparam-se para deixar a Superliga Europeia, segundo avançam os meios de comunicação britânicos.

A notícia surge no dia em que a UEFA fez um apelo para que os clubes desistam da ideia e a FIFA mostrou o desagrado em tom de ameaça.

As reações dos dirigentes do futebol europeu e mundial surgem depois das explicações de Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, que disse que o futebol tem perdido interesse.